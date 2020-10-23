Эдвард Сноуден получил в России постоянный вид на жительство

Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России и не собирается уезжать, пока власти США не прекратят уголовное преследование против него, сообщил его адвокат Анатолий Кучерена. Он отметил при этом, что вопрос получения американцем гражданства РФ пока не обсуждался.

"Эдвард всегда скучает по родине, он об этом говорил мне неоднократно. Но он не может туда поехать, потому что не закрыты все те уголовные преследования, которые озвучиваются с политических всяких трибун",- сказал Кучерена в пятницу.

Кучерена так же рассказал о планах Сноудена. "Он будет работать, как и работал, заниматься любимым делом. С ним его жена, у него все в порядке", - сказал он.

В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. Публикации вызвали широкий резонанс. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем - в РФ.