В Катаре возобновились верблюжьи бега. Соревнования, которые считаются одним из самых популярных в странах Персидского залива зрелищ, были прекращены в феврале в связи с эпидемией коронавируса.

Участвующие в гонках одногорбые верблюды способны развивать скорость до 65 километров в час. В Саудовской Аравии, Египте, Иордании, Омане и Судане это настоящий национальный вид спорта, не уступающий по вложениям футболу.

"Мы, в странах Персидского залива, унаследовали верблюжьи бега от отцов и дедов. Эта традиция сопровождает нас с самого детства. На этот раз мы проводим восемь забегов и три фестиваля", - говорит организатор соревнований Мубарак Хамад Аль-Нуайми.

Сегодня в гонках участвуют роботы-жокеи. До 2004 года в таких странах, как Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Катар в качестве наездников использовались дети. От практики отказались под давлением правозащитных организаций.

"Верблюжьи бега - настоящая страсть, хотя и дорогое удовольствие. Перерыв в соревнованиях обошёлся нам недёшево, но мы готовы на всё: от верблюдов исходит добро, они- благословение от Бога", - говорит владелец и тренер беговых верблюдов из Омана Амер Рашид аль-Мадхуши.

В эту пятницу верблюжьи бега, которые в арабских странах называют "спорт шейхов", возобновились и в Объединённых Арабских Эмиратах.