QAnon: между заговором и реальностью

История QAnon впервые вышла на поверхность два года назад, когда на форуме сторонников Трампа в треде под названием Calm Before the Storm ("Затишье перед бурей") появился пост, в котором говорилось, что с участием спецслужб будет проведена операция, ее цель - обезвредить международную сеть педофилов, которая якобы была связана с Демпартией США.

QAnon, как полагают те, кто изучает социальные сети, воплощение одной из теорий всемирного заговора.

В момент, когда избирательная кампания в США вошла в финальную фазу, адепты QAnon вышли офлайн и появились на другом берегу Атлантики, они были замечены в рядах манифестантов, не согласных с ограничительными мерами, принятыми в связи с пандемией.

Вот что говорит один из них: "Несомненно, те, кто нами правит, действуют по известной схеме - разделяй и властвуй. Государство обретает все больший и больший контроль над личностью и ее частной жизнью. Я здесь для того. чтобы заявить о своем несогласии. И именно поэтому я поддерживаю и QAnon".

Те, кому идеи QAnon близки, считают, что лидеры Демпартии США "поклоняются Сатане".

Эксперты утверждают, что подозрения QAnon абсолютно беспочвенны, а сведения, почерпнутые в интернете - не что иное, как фальшивки.

Шайн Лэбб, управлящий редактор NEWSGUARD EU: "Это такая теория мета-заговора, у которой много поклонников, поскольку те, кто ее продвигают, пользуются очень разным набором идей и смыслов, которые они складывают в единый нарратив. Говорится о неком "глубинном государстве", которое действует под руководством "всемирных элит". И это многим может показаться даже логичным. Например, что Макрон - всего лишь пешка в щупальцах этого "глубинного государства", и что Меркель тоже - одна из марионеток этого таинственного Левиафана".

Именно под ником "Q" были опубликованы комментарии о "всемирной сети педофилов" - на политическом форуме. "A" - от слова Anonymous.

В NewsGuard полагают, что сочувствующими теории QAnon только в Европе могут быть миллионы человек.

Пиа Ламберти, социопсихолог, предостерегает: "Опасность существует потому, что приверженцы теории заговора могут прибегать к насилию. Известны цифры опросов, когда четверть тех, кто согласен с постулатами QAnon, говорят, что готовы использовать силу для достижения целей".

Полностью выпуск программы "Незаметная Европа" смотрите в пятницу, 23-го октября в 21:50 по московскому времени.