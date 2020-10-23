В Польше число случаев заражений коронавирусом за сутки превысило 13 тысяч

В Польше установлен новый антирекорд по числу случаев заражения коронавирусом за сутки. Положительный тест получили 13 632 человека. Это самый большой показатель за все время эпидемии.

Веслав Рушкевич - пациент больницы МВД, расположенной в Варшаве. Мужчина говорит, что выполнял все рекомендации, касающиеся профилактики распространения инфекции.

Веслав Рушкевич, пациент: "Я понятия не имею, каким образом я заразился. Я живу на четвертом этаже, никуда не хожу. Может быть почтальон был с коронавирусом, или кто-то из членов моей семьи, кто приходил ко мне домой. Но мои близкие на данный момент все здоровы".

В связи с ростом заболеваемости растет и число госпитализаций. Всего в польских больницах размещены около 11 тысяч пациентов с COVID-19, более 850 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Петр Сувальский, завотделением кардиохирургии больницы МВД, Варшава: "Я думаю, если ежедневный прирост больных останется на уровне 20%, то никакая система здравоохранения этого не выдержит. Сейчас, как говорится, ставки в игре очень высоки. Мы должны приложить усилия, чтобы система выстояла".

Для Польши вторая волна инфекции, утверждают эксперты, оказалась гораздо мощнее первой. В Варшаве и других крупных городах создаются временные госпитали. Но есть и еще одна проблема - нехватка врачей и среднего медперсонала в больницах.