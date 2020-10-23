Ливия: подписано соглашение о постоянном прекращении огня

Соглашением о постоянно действующем на всей территории Ливии режиме прекращения огня увенчались 5-дневные переговоры под эгидой ООН между враждующими сторонами. Подписанный в пятницу в Женеве документ вступает в силу немедленно, уточнила и.о. спецпосланника генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс:

"Стороны договорились, что все воинские части и вооруженные формирования, находящиеся на линии фронта, должны вернуться на базы. Это должно сопровождаться выводом наёмников и иностранных боевиков со всех ливийских территорий: сухопутных и морских, в течение максимум трёх месяцев с сегодняшнего дня", - заявила она.

"Историческое", как его уже назвали, соглашение было подписано в большом зале Дворца наций в Женеве, где обычно проходят международные конференции по разоружению. Церемония заняла не более 10 минут и увенчалась аплодисментами присутствовавших.

Международное сообщество и простые ливийцы возлагают большие надежды на подписанное соглашение. После падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году, Ливия сегодня расколота надвое: на признанное ООН правительство национального единства, базирующееся в Триполи, и восточные территории, которые контролирует маршал Халифа Хафтар при поддержке ряда государств.

В результате многолетнего конфликта десятки тысяч ливийцев стали беженцами, тысячи человек погибли.