18 лет назад террористы захватили театральный центр на Дубровке. Сегодня в Москве к мемориальной доске с именами жертв трагедии люди несут цветы и мягкие игрушки. В этом году на фоне распространения коронавируса официальные памятные мероприятия проводиться не будут, сообщает общественная организация содействия защите пострадавших от террористических актов "НОРД-ОСТ". В начале октября заразившийся COVID-19 сопредседатель этой первой в России организации жертв теракта Сергей Карпов умер.

25 октября будет вывешен транспарант с фотографиями погибших, 26-го - в годовщину штурма захваченного здания силовиками - около 11 часов утра состоится минута молчания, после которой в храме на Дубровке (церкви Кирилла и Мефодия) пройдет поминальная служба.

С 23 по 26 октября 2002 года вооруженная группировка во главе с Мовсаром Бараевым, требовавшая прекращения боевых действий в Чечне, удерживала в заложниках свыше 900 человек. По официальным данным, из них погибли 130. По утверждению организации "Норд-Ост" - 174. Среди них - как минимум 10 детей.

Такое большое число жертв некоторые родственники погибших и эксперты связывают с организацией спецоперации по освобождению заложников. Правозащитники обвиняют власти в том, что нервно-паралитический газ, применявшийся в ее ходе, был вреден для людей, чье состояние было тяжелым. Врачам силовики тогда так и не раскрыли информацию о том, какое химическое вещество вызвало поражения в организме. Формула газа до сих пор засекречена.