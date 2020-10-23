Помпео: "Защитить гражданских лиц"

На фоне непрекращающихся тяжёлых боёв в Нагорном Карабахе госсекретарь США Майк Помпео провёл в Вашингтоне переговоры с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян представили Помпео своё видение причин и течения обострившегося конфликта.

Стороны обвиняют друг друга в обстреле населённых пунктов. Жители столицы Нагорного Карабаха большую часть времени проводят в бомбоубежищах. Вслед за Amnesty International организацияHuman Rights Watchподтвердила использование здесь азербайджанской стороной запрещённых кассетных боеприпасов.

В пятницу вечером начался очередной массированный обстрел города.

"У меня пятеро детей, - говорит эта женщина, - _у него трое... Все наши дети на войне. Воюют только за то, чтобы мы здесь жили, поэтому". _

Азербайджанская сторона сообщила об обстреле города Тертер и сёл Тертерского района недалеко от линии соприкосновения воюющих сторон. Семьи укрываются в подвалах и говорят, что за последние дни таких обстрелов было несколько.

Госсекретарь США подчеркнул важность карабахского урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ, призвав прекратить насилие и защитить гражданских лиц.