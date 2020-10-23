Футбольные клубы могут исчезнуть

Коронавирус вызвал коллапс в мировом футболе. Спортивные мероприятия срываются. Стадионы пустуют. Денежные потоки иссякают. Особенно это касается низших футбольных лиг. Небольшие клубы могут просто исчезнуть, если власти не примут срочные меры. Английский "Лейтон Ориент" - среди тех, кто просит о помощи.

Найджел Трэвис, председатель "Лейтон Ориент": "Я думаю, что некоторые клубы обанкротятся. Вот вам несколько цифр. Для начала посмотрите на наш первоначальный бюджет на этот год. Только в день одного матча , из-за того, что на стадионе не было болельщиков, мы потеряли 900 тысяч фунтов стерлингов. Если говорить о днях, когда не проходят матчи, картина такая: помещения стадиона не сдаются. Мы теряем на этом 250 тысяч фунтов стерлингов в сутки. Это большие деньги. Кроме того, нужно помнить о том, что средства уходят на соблюдение протоколов по COVID-19. Десять дней назад мы взяли двух тренеров. Теперь мы заселяем в гостиничный номер не по два, а по одному игроку. А это - семь тысяч фунтов стерлингов. То есть платим в два раза больше, чем обычно".

Анжела Барнс, Euronews: "В премьер-лиге заявляют, что будут предоставлять пакет помощи для английских клубов первой и второй Лиги, чтобы они не исчезли из-за финансового воздействия ситуации с коронавирусом. Речь идет о грантах и беспроцентных кредитах на общую сумму в 50 миллионов фунтов стерлингов. В эту сумму не входят выплаты уже сделанные в нынешнем году. Но будет ли этого достаточно?"

Пол Ламберт, менеджер "Ипсвич Таун": "’Необходимо, чтобы все действовали по одному и тому же сценарию, чтобы довести дело до конца, пройти через это сложное время. Я не знаю всей финансовой стороны вопроса. Но я полагаю, что 50 миллионов фунтов стерлингов - все-таки сумма недостаточная".

Если это действительно так, то как долго еще смогут проходить требующие больших затрат футбольные матчи на пустых стадионах?