Одному 74, другому через месяц исполняется 78. Но возраст не помеха, когда речь идет о политике: в Нэшвилле прошли дебаты между кандидатами на высший пост в США.

Трамп упомянул, что будучи на посту вице-президента, сам Байден получил три с половиной миллиона долларов от вдовы экс-мэра Москвы Лужкова, его адвокат уже успел заявить, что это не соответствует действительности.

Байден раскритиковал внутреннюю политику Трампа, включая управление страной во время пандемии: "220 тысяч американцев умерли из-за заражения коронавирусом. Если вы до сих пор не в курсе, то слушайте, что я говорю: это вы не взяли на себя ответственность за происходящее. И тот, кто отказался от этой ответственности, не может оставаться на посту президента США".

Дебаты прошли в "горячей" обстановке Julio Cortez/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Трамп подчеркнул, что страна, в отличие от экс-вице президента, "не может спрятаться от вируса в подвале", и что его оппонент хочет "удушить американскую экономику": "Нам нужно открыть страну, чтоьбы запустить экономику. Вы не можете запереть всех под замок, у нас огромная территория и колоссальная экономика. Люди теряют работу, они кончают жизнь самоубийством или погружаются в депрессию, становятся наркоманами. Вот к чему приводит отключение мотора экономики".

Трамп дает последние ЦУ своей команде перед началом дебатов Evan Vucci/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Система всеобщего медицинского страхования, или Obamacare, с трудом в свое время прошедшая через Конгресс - еще один пункт, где взгляды демократов и республиканцев диаметрально противоположны.

Трамп дошел до высшей юридической инстанции в попытках ее отменить: "Obamacare не принесла ничего хорошего, поэтому я принял решение: постараться использовать ее механизмы так, чтобы они служили нашей великой нации, я бы мог вообще все порушить, но тогда я бы нанес ущерб людям. И даже при том, что мы старательно управляли Obamacare , это не приносило результатов".

Президент США добавил, что экс-вице-президент США хочет ввести, как он выразился, "социализм в здравоохранении".

На это Байден возразил: "Что социалистического в идее, что у нации появилась возможность выбора? Разница между мной и президентом в том, что я не считаю медобслуживание привилегией тех, кто может себе это позволить, а правом для всех".

Еще одной темой дебатов ожидаемо стала иммиграция, где у каждого из политиков доводы, ему самому кажущиеся неопровержимыми.

Трамп гордится тем, что ему удалось ограничить поток прибывающих в страну, Байден указывает, что детей на границе разлучают с родителями.

"Люди тащат за собой детей, как койоты тащат своих детенышей, там наркокартели правили бал. Эти люди использовали детей, чтобы проникнуть к нам. Мы усилили охрану южных рубежей, у нас там выстроено уже почти 650 километров стены, мы принимаем иммигрантов, но тех, кто въезжает легально", - заявил Трамп.

Трамп уверен в своей победе Evan Vucci/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

"Но детей вырывали из рук родителей. Сейчас почти 500 из них, что были разлучены с мамами и папами, не могут воссоединиться с ними, дети оставлены на произвол судьбы. Это чистая уголовщина", - возразил ему Байден.

А Байден уверен, что победит именно он Patrick Semansky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

В США нет такого понятия, как "день тишины", и оба политика продолжат вести кампанию вплоть до начала голосования, то есть до вторника, 3-го ноября.