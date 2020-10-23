Японские учёные показали, как распространяется вирус

Маски стали обычным атрибутом для людей во всем мире: считается, что они позволяют в какой-то степени сдержать распространение коронавируса. Но поскольку угроза невидима, трудно представить, как это работает.

Группа япоснких исследователей использовала суперкомпьютер Fugaku для моделирования и демонстрации движения вирусных частиц, когда человек говорит без маски, поёт или кашляет.

Возглавляющий группу исследователей Макото Цубокура, профессор Kobe University & RIKEN, говорит:

"Если мы наглядно покажем, как именно может распространяться вирус и поделимся этим со всем миром, то, возможно, люди смогут представить себе самостоятельно всю серьёзность угрозы и с научной точки зрения подумать, какие меры можно предпринять".

Результаты исследований показали, что более высокая влажность водуха приводит к умножению числа мелких аэрозольных частиц. А сравнив разные защитные приспособления, учёные пришли к выводу, что маски наиболее эффективны, но нужно при этом пользоватся ими правильно. Отмечена также эффективность сохранения социальной дистанции. Опыты показали, что крупные частицы падают на землю вблизи их носителя и не могут улететь далеко.