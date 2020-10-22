Решающие дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена

Дональд Трамп и Джо Байден идут на финальные дебаты перед президентскими выборами. Кандидаты от Республиканской и Демократической партий встретятся в таком формате во второй раз — произойдёт это в Университете Белмонт в Нэшвилле, штат Теннесси.

Особое внимание организаторы уделяют санитарным мерам. Вторые дебаты Трампа и Байдена были отменены после того, как действующий глава государства заболел COVID-19. Теперь между политическими оппонентами поставят прозрачные заграждения.

Эта встреча — последняя возможность для кандидатов публично обсудить наиболее острые вопросы избирательной кампании. Главными темами дебатов называют коронавирусную пандемию, расизм и равноправие, борьбу с изменением климата и проблемы национальной безопасности. Это наряду с вопросами о налоговых декларациях Трампа и о коррупционном скандале с участием сына Байдена Хантера.

Прошлые дебаты в конце сентября сопровождались перепалками и взаимными оскорблениями. Теперь, по решению комиссии по президентским дебатам, микрофоны Трампа и Байдена будут отключать, чтобы политики не перебивали друг друга во время ответов на вопросы. Модератором будет журналистка NBC Кристен Уэлкер

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Согласно последним опубликованным опросам, рейтинг Байдена выше, чем у Трампа, но многое зависит от настроений в так называемых «колеблющихся штатах».