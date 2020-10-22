Нацразведка США обвинила Москву и Тегеран в попытках вмешаться в выборы

Национальная разведка США заявила, что Иран несет ответственность за рассылку электронных писем с угрозами, призванных запугать американских избирателей и посеять смуту в разных уголках страны. Сообщается также, что Тегеран и Москва якобы получили данные о регистрации избирателей с целью вмешательства в американские выборы.

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил:

"Эти данные могут быть использованы иностранными субъектами для попытки передать ложную информацию зарегистрированным избирателям, которая, как они надеются, вызовет замешательство, создаст хаос и подорвет доверие к американской демократии. Мы уже видели, как с этой целью Иран отправляет поддельные электронные письма, призванные запугать избирателей, разжечь общественные беспорядки и нанести ущерб президенту Трампу".

По словам Рэтклифа, Тегеран распространял в частности видео, подразумевающие, что на выборах может произойти вброс поддельных бюллетеней, в том числе и из-за рубежа. Глава нацразведки подчеркнул, что эти видео, а также утверждения о поддельных бюллетенях не соответствуют действительности. Он пообещал, что Соединённые Штаты не оставят без ответа предполагаемые попытки иностранного вмешательства в президентские выборы, до которых остается чуть меньше двух недель.

Ранее американская разведка обвиняла Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Расследование, которым почти два года занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, эти обвинения не подтвердило.

Газеты The Washington Post недавно писала о том, что избиратели - сторонники демократов - в некоторых штатах (особенно в штатах Аляска и Флорида) получили письма с требованием изменить свой выбор. В этом подозревалось ультраправое движение Proud Boys, которое считается протрамповским. Proud Boys свою причастность к рассылке отвергло .