Озеленить серость Лондона

Лондон — один из самых загрязненных городов Европы. Но он поставил перед собой амбициозную цель: сделать половину своей городской территории зеленой к 2050 году.

Мэрия пообещала выделить 12 миллионов евро на создание зеленых насаждений и поощрение экологически чистых разработок. Будучи первым в мире городом национальных парков, Лондон дал обещание стать еще более зеленым.

В рамках проекта Green Tomorrow мы отправились в британскую столицу, чтобы увидеть, как город с обширной зеленой зоной может быть таким загрязненным, и узнать, что власти планируют делать.

Городской пейзаж лондонского квартала Канэри-Уорф, а чуть ниже — процветающий экопарк. Это один из более чем 50 проектов, озеленяющих серые бетонные джунгли. Здесь, в тени небоскребов, цветут фруктовые и хмелевые сады, а в ульях роятся пчелы. Всем этим управляет одна из 54 лондонских рейнджеров Парк-Сити.

Мы работаем над "зеленой терапией", мы поняли, что людям, которые нездоровы, психически или физически, идет на пользу пребывание в таком месте, как это; будь то просто прогулка или другие сопутствующие улучшению их состояния занятия Лесли Вертхаймер рейнджер экопарка

47,5% территории Лондона покрыты зеленью, но, чтобы достичь отметки в 50%, изменения должны коснуться высокоразвитых кварталов.

Все новые разработки должны включать в себя элемент зеленых крыш, зеленой инфраструктуры, которые будут поддерживать биологическое разнообразие. Не уверена, знают ли об этом люди, но у нас в Лондоне больше зеленых крыш, чем в любом другом европейском городе, и это великолепно с точки зрения внедрения природы в самом центре города Ширли Родригес заммэра Лондона по окружающей среде

На крыше в Паддингтоне организована настоящая городская ферма. Овощи здесь не нуждаются в почве — и такие живые стены можно установить в офисах и многоэтажных зданиях по всей столице.

Мы поняли, что в Лондоне есть много недоиспользуемых пространств, в особенности бетонных зданий, и мы хотим не только озеленить их снаружи — но и внедрить съедобные растения, чтобы люди могли заниматься ими; научиться выращивать пищу в жилых комплексах и офисах Дайнеш Тейлор Square Mile Farms

Наружные живые стены домов Лондона — это еще один способ озеленить их серый цвет, привлекая животных и помогая регулировать температуру в здании.

В оживленной части Северного Лондона волонтеры ухаживают за садом в самом центре Харингея.

По словам рейнджера Люка Ньюсама, до того, как здесь появились сады, это было что-то вроде притона для пьяниц, а с тех пор, как здесь нет заборов, он расцвел. И появилось новое чувство гордости за этот район.

В наше время при расширении городского обустройства города лондонцы не забывают об окружающей среде как неотъемлемой части этого процесса.