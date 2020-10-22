ЛГБТ сообщество и католическая церковь: гордость против предубеждений

От аллилуйи до недоумения - так были встречены слова понтифика о том, что он готов поддержать однополые гражданские союзы, и что те, кто относит себя к ЛГБТ+ сообществу, имеют право на семейную жизнь в лоне церкви.

Этот комментарий прозвучал в документальном фильме "Франциск", который был представлен на кинофестивале в Риме.

Хроникальная лента рассказывает о кардинале Бергольо, взявшем, взойдя на папский престол, тронное имя своего любимого святого - Франциска Ассизского.

Предстоятель следует гуманистической традиции основателя монашеского ордена, в основе взглядов которого лежала любовь и сострадание, распространение заботы и попечения на тех, кому трудно.

Комментарий Фрэнсиса ДеБернардо, исполнительного директора НКО "New Ways Ministry": "Это абсолютно беспрецедентный ответ, сенсационное заявление, которого никто, разумеется, не мог ожидать от папы римского. Считалось, что потребуется минимум два поколения, чтобы Святой престол сменил свое отношение, обозначив поддержку гражданским союзам однополых пар. Это меняет вектор отношения всей католической конфессии к ситуации с ЛГБТ+ сообществом".

В Мексике, где католическую веру исповедуют свыше 90% населения, к словам папы Франциска прислушались, но сделали собственные выводы.

Как, к примеру, говорит об этом Роса Лопес: "На мой взгляд, это шаг к разрушению традиционных ценностей общества, и это может стать плохим примером для детей".

А вот что думает Рауль Капораль Монтес, правозащитник и гражданский активист: "Мы не ожидали признания нашего существования католической церковью, мы думали, что мы боремся за фундаментальные права в одиночестве.

Заявления предстоятеля Римско-католической церкви прозвучали контрастом в сравнении с тем, как отзывались об однополых браках его предшественники - Бенедикт XVI и Иоанн-Павел II.