В Лионе эвакуировали вокзал "Пар-Дье" из-за угрозы теракта

В Лионе эвакуировали вокзал "Пар-Дье". По информации местных СМИ, речь идет не просто о сообщении неизвестных о бомбе и не об обнаружении бесхозного предмета, а о подозрительном поведении одного из пассажиров. Женщина с несколькими сумками в руках пригрозила себя взорвать. При этом она кричала "Аллах акбар". Правоохранителям удалось изолировать ее на платформе. Сообщается об одном задержании.

Район вокзала оцеплен. Движение поездов, а также общественного транспорта заблокировано.

На месте работают сотрудники спецподразделения Raid и взрывотехники.