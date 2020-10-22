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мир

В Лионе эвакуировали вокзал "Пар-Дье" из-за угрозы теракта

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Лионский вокзал "Пар-Дье"
Лионский вокзал "Пар-Дье"   -   Авторское право  LAURENT CIPRIANI/AP
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В Лионе эвакуировали вокзал "Пар-Дье". По информации местных СМИ, речь идет не просто о сообщении неизвестных о бомбе и не об обнаружении бесхозного предмета, а о подозрительном поведении одного из пассажиров. Женщина с несколькими сумками в руках пригрозила себя взорвать. При этом она кричала "Аллах акбар". Правоохранителям удалось изолировать ее на платформе. Сообщается об одном задержании.

Район вокзала оцеплен. Движение поездов, а также общественного транспорта заблокировано.

На месте работают сотрудники спецподразделения Raid и взрывотехники.

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