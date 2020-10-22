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Франция

Женщина, угрожавшая взрывом на вокзале в Лионе, задержана

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 Алексей Доваль
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Женщина, угрожавшая взрывом на вокзале в Лионе, задержана
Авторское право  AFP
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Железнодорожный вокзал "Пар-Дьё" во французском Лионе был эвакуирован в четверг из-за опасений теракта. Женщина с сумками в руках с криками "Аллах акбар!" угрожала себя взорвать.

Полиция немедленно оцепила место инцидента и блокировала злоумышленницу на платформе, но в какой-то момент началась паника - люди бросились врассыпную. Позднее женщина была задержана.

Вокзал "Пар-Дьё" расположен в центре Лиона, рядом - крупнейший в городе торговый комплекс с десятками магазинов, кафе и ресторанов. Движение поездов и общественного транспорта было приостановлено.

Инцидент в Лионе произошел на фоне возросшей напряженности в стране после убийства на прошлой неделе под Парижем исламистом учителя истории.