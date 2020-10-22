Конфликт в Нагорном Карабахе оборачивается резким ростом распространения коронавируса в регионе. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения. Она призывает сделать всё возможное, чтобы защитить мирных жителей и обеспечить доступ людей к медицинской помощи. Решающее значение, как говорится в заявлении ВОЗ, имеет немедленное прекращение боевых действий.

«Мы действительно немного забыли про коронавирус из-за войны, — рассказывает жительница города Тертер Хиджеран Амрахова. — Война беспокоит нас больше всего, вот, на что мы обращаем всё внимание. Мы хотим освободить наши земли от вражеской оккупации и вернуться туда».

Одной из наиболее острых проблем жителей региона ВОЗ называет проблемы с получением квалифицированной медицинской помощи. Местные жители рассказывают о сложностях в получении еды.

Владеле пекарни в Степанакерте/Ханкенди Армен Сагян говорит, что стал бесплатно раздавать хлеб всем желающим с самого первого дня обострения конфликта. Помогает он и военным: «Мы работаем каждый день круглые сутки, чтобы обеспечить нашу армию и наших людей хлебом».

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в артобстрелах населённых пунктов. Обе стороны конфликта сообщают, что почти за месяц боевых действий погибли десятки мирных жителей.