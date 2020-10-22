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мир

Налёт на банк в Зугдиди: заложники освобождены

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 Кнарик Хачатрян
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Налёт на банк в Зугдиди: заложники освобождены
Авторское право  Zurab Tsertsvadze/Zurab Tsertsvadze
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Заложники, захваченные злоумышленником в грузинском городе Зугдиди, освобождены. Их жизнь вне опасности.

Преступник скрылся и разыскивается полицией. Появившаяся в среду вечером информация о его задержании официального подтверждения не получила. Инцидент расследуется по статьям "Разбой", "Противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия" и "Захват заложника".

В среду днём неизвестный мужчина воравался в дание Банка Грузии в Зугдиди. Взяв в заложники сотрудников и посетителей, он потребовал , чтобы ему принесли деньги (500 тысяч долларов) и обеспечили безопасный выход из здания.

В руках злоумышленника оказались около 30 человек. Позже он стал их понемногу отпускать, а затем покинул банк на автомобиле (предположительно с деньгами). Детали освобождения остальных заложников не уточняются.

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