Возвращение на родную землю

Возвращение на родную землюКомментарии
Трио космических путешественников благополучно вернулось на Землю: капсула транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-16" с астронавтом НАСА Крисом Кэссиди, а также Анатолием Иванишином и Иваном Вагнером из Роскосмоса приземлилась в степях Казахстана в 147 километрах к юго-востоку от города Джезказган около 8 часов утра четверга. Посадка проходила в сложных погодных условиях.
Кэссиди, Иванишин и Вагнер провели на международной космической станции полгода. На МКС их сменили российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков вместе с американским астронавтом Кейт Рубинс.
Из-за карантинных мер, связанных с распространением COVID-19, члены спасательной команды, встречавшие экипаж, были протестированы на вирус, и их число было ограничено.