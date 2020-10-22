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мир

Возвращение на родную землю

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 Кнарик Хачатрян
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Возвращение на родную землю
Авторское право  AP/Roscosmos Space Agency
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Трио космических путешественников благополучно вернулось на Землю: капсула транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-16" с астронавтом НАСА Крисом Кэссиди, а также Анатолием Иванишином и Иваном Вагнером из Роскосмоса приземлилась в степях Казахстана в 147 километрах к юго-востоку от города Джезказган около 8 часов утра четверга. Посадка проходила в сложных погодных условиях.

Кэссиди, Иванишин и Вагнер провели на международной космической станции полгода. На МКС их сменили российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков вместе с американским астронавтом Кейт Рубинс.

Из-за карантинных мер, связанных с распространением COVID-19, члены спасательной команды, встречавшие экипаж, были протестированы на вирус, и их число было ограничено.

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