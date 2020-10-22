Лидеры "Золотой зари" отправлены за решетку

Греческий суд приговорил к тюремному заключению лидеров неонацистской партии “Золотая заря”, которая несколько недель назад была признана преступной организацией. В заключении подсудимые проведут от 10 до 13 лет.

Еще несколько экс-депутатов от “Золотой зари” приговорены к срокам от 5 до 7 лет.

Основатель партии Никос Михалолиакос заявил, что он гордится тем, что его сажают за убеждения. “Некоторым людям когда-нибудь станет стыдно за это решение”, — добавил он.

"Золотая заря" была основана около 30 лет назад. На выборах 2012 года на фоне недовольства греков мерами жесткой экономии партия смогла набрать более 6 процентов голосов, став на некоторое время третьей политической силой в стране.