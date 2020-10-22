Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Греция

Лидеры "Золотой зари" отправлены за решетку

Комментарии
 Марика Димитриади
euronews_icons_loading
Лидеры "Золотой зари" отправлены за решетку
Авторское право  ANGELOS TZORTZINIS/AFP
Размер текста Aa Aa

Греческий суд приговорил к тюремному заключению лидеров неонацистской партии “Золотая заря”, которая несколько недель назад была признана преступной организацией. В заключении подсудимые проведут от 10 до 13 лет.

Еще несколько экс-депутатов от “Золотой зари” приговорены к срокам от 5 до 7 лет.

Основатель партии Никос Михалолиакос заявил, что он гордится тем, что его сажают за убеждения. “Некоторым людям когда-нибудь станет стыдно за это решение”, — добавил он.

"Золотая заря" была основана около 30 лет назад. На выборах 2012 года на фоне недовольства греков мерами жесткой экономии партия смогла набрать более 6 процентов голосов, став на некоторое время третьей политической силой в стране.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube