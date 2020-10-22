Болгария: тернистый путь к "чистой" энергетике

Переход к чистой энергетике болезнен для восточноевропейских стран и, в частности, Болгарии. Уголь остаётся основным источником энергии, что не способствует решению экологических проблем.

Так сегодня выглядит крупнейший топливно-энергетический узел Болгарии: на площади в 240 квадратных километров расположены четыре электростанции. С одной стороны, здесь находится старейший в стране энергетический объект; с другой - единственная электростанция, построенная после падения социалистического режима.

Марица Изток - крупнейший энергетический комплекс в Юго-Восточной Европе. Расположенный в провинции Стара Загора, в центральной части Болгарии, он состоит из трёх тепловых электростанций, работающих на буром угле. Строительство было завершено в 2011 году и обошлось в 1,3 миллиарда евро. Здесь применяется передовая технология десульфурации дымовых газов, в ходе которой удаляются диоксиды серы, оксиды азота, твёрдые частицы и ртуть.

"Нам удаётся улавливать до 98-99% вредных выбросов в атмосферу, - говорит Иван Цанков, управляющий директор AES Bulgaria. - Захваченный таким образом диоксид серы поглощается известняком, образуя строительный гипс".

Выбросы диоксида серы вредны для здоровья человека: раздражают дыхательные пути, вызывают раковые заболевания. К моменту вступления Болгарии в ЕС в 2007 году, количество вредных выбросов было сокращено с 800 тысяч тонн в год до 100 тысяч. Но в 2019-м Еврокомиссия подала на Болгарию в суд из-за качества воздуха, не соответствующего европейским стандартам. По мнению экспертов, разрабатываемые в Брюсселе новые правила будут несовместимы со стареющими угольными электростанциями Болгарии.

"Немногим из энергетических объектов Болгарии меньше 20 лет, в основном речь идёт об электростанциях 50, 60, 70-летней давности, - говорит Георгий Стефанов, представитель Дунай-Карпатской программы WWF. - Они приближаются к концу срока службы. Единственный способ сократить выбросы парниковых газов - потреблять меньше электроэнергии".

Еще одна проблема: государственные электростанции Марица Изток производят дорогую электроэнергию, которую всё труднее продавать; её долги достигают сотен миллионов евро.

"Зимой Марица Изток может производить до половины всей электроэнергии в Болгарии, но при этом является одним из крупнейших загрязнителей в ЕС. По этой причине её закрытие или даже модернизация - чувствительная тема. По данным профсоюзов, более 100 000 человек так или иначе зависят от электростанции. Поэтому Министерство энергетики стремится продлить срок её службы как минимум до 2050 года", - передаёт из провинции Стара-Загора наш специальный корреспондент Дамиан Воденичаров.