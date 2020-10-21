Пыль с астероида летит на Землю

Американский зонд совершил успешную посадку на астероид Бенну, правда, продлилась она всего несколько секунд. Космический аппарат должен был взять пробы грунта, и с этой задачей он справился. Теперь США — вторая страна после Японии, у которой есть образцы астероидной породы.

"Космический корабль сделал все, что должен был. Мы сделали это. Мы прикоснулись к астероиду, и дальше все зависело от Бенну", — говорит глава миссии Данте Лоретта.

300 миллионов километров отделяют Бенну от Земли. Его диаметр – 500 метров.

Вся операция по сближению с астероидом продлилась более четырех часов. Чтобы собрать образцы, зонд с помощью струи газа выбил их из породы. Ученые надеются, что космический аппарат смог взять хотя бы 60 граммов грунта. Но при самом удачном раскладе зонд отправит на Землю около килограмма породы. Сколько в итоге материала было получено – станет известно через несколько дней.

Собранные образцы полетят на Землю в специальной капсуле. В распоряжении ученых они окажутся только в 2023 году.