Городские теплицы — будущее сельского хозяйства?Комментарии
То, что когда-то было пустыней, сегодня в Альмерии, на юго-востоке Испании, покрыто пластиком, под которым кроются фруктовые сады. Интенсивное земледелие, установка теплиц, принесли процветание этой местности, а вместе с ним и инновации в области выращивания фруктов и овощей.
Сегодня группа компаний-первопроходцев хочет внедрить новую технологию в городах, но с более эстетичной моделью теплицы, в десять раз более производительной и заботящейся об окружающей среде.
Вертикальная система посадки во вращающихся колоннах позволит производить урожай в течение всего года, используя на 70% меньше воды. А большая герметичность структуры защищает ее от неблагоприятных погодных условий и вредителей, влияющих на производительность и качество в традиционном сельском хозяйстве.
Идея в том, чтобы их можно было устанавливать в парках, скверах и даже на крышах зданий
Мариса Радригес, Euronews:
— Нет никаких сомнений в том, что такие идеи, как Greendomo, будут играть большую роль в городском сельском хозяйстве в будущем и в индустрии в целом. Но для этого нужна поддержка правительств и организаций, готовых принять участие в проекте. Это может внести огромный вклад в обеспечение продовольственной безопасности и изменить повседневную жизнь городских жителей во всем мире.