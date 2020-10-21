Городские теплицы — будущее сельского хозяйства?

То, что когда-то было пустыней, сегодня в Альмерии, на юго-востоке Испании, покрыто пластиком, под которым кроются фруктовые сады. Интенсивное земледелие, установка теплиц, принесли процветание этой местности, а вместе с ним и инновации в области выращивания фруктов и овощей.

Сегодня группа компаний-первопроходцев хочет внедрить новую технологию в городах, но с более эстетичной моделью теплицы, в десять раз более производительной и заботящейся об окружающей среде.

Теплица Greendomo имеет форму купола, шара, геодезического купола. Это структура, состоящая из треугольников, самой простой геометрической фигуры. Из плюсов: минимальное потребление и использование энергии и материалов, а значит нет никаких структурных препятствий для доступа солнечной радиации к растениям для фотосинтеза. Световая энергия распределяется здесь более обширно и однородно, как результат - нет вредящих растениям теней Хуан Пардо техдиректор Greendomo

Вертикальная система посадки во вращающихся колоннах позволит производить урожай в течение всего года, используя на 70% меньше воды. А большая герметичность структуры защищает ее от неблагоприятных погодных условий и вредителей, влияющих на производительность и качество в традиционном сельском хозяйстве.

Идея в том, чтобы их можно было устанавливать в парках, скверах и даже на крышах зданий

На самом деле, это может быть даже выгоднее, чем традиционные интенсивные системы сельского хозяйства. Почему? Потому что мы говорим, и я настаиваю, о ближайшем будущем. Вы экономите на транспорте, вы соблюдаете требования выбросов углекислого газа, и при этом поставляете свежий продукт. Потребитель готов платить больше за продукт, который только что сам выбрал и собрал Эдуардо Пардо директор проекта Tecnova для Greendomo

Мариса Радригес, Euronews:

— Нет никаких сомнений в том, что такие идеи, как Greendomo, будут играть большую роль в городском сельском хозяйстве в будущем и в индустрии в целом. Но для этого нужна поддержка правительств и организаций, готовых принять участие в проекте. Это может внести огромный вклад в обеспечение продовольственной безопасности и изменить повседневную жизнь городских жителей во всем мире.