"Через 50 лет в долине Шамони не останется фермеров"

Глобальное потепление не только угрожает исчезновением знаменитым альпийским ледникам, уже сегодня оно - медленно, но верно, - влияет на природные ресурсы и сельское хозяйство.

В горах, окружающих долину Шамони, ландшафт за последние годы не перестаёт меняться, свидетельствует Даниэль Родригес - специалист по биоразнообразию. Не всем видам животных и растений удается адаптироваться к условиям глобального потепления. Так, неизменно украшавшие местные склоны ели исчезают, уступая место букам и дубам. Разрушение экосистемы уже началось:

"За моей спиной вы видите типичное проявление климатических изменений: раньше в долине Шамони росли только ели и пихты. Теперь же мы встречаем всё больше лиственных пород деревьев. Мы также видим, что растительность поднимается всё выше к ледникам, чтобы занять их место, когда они растают. То есть обитающие здесь виды животных и растений уже не будут ограничены определённой высотой. Усилится их конкуренция за пропитание, некоторые виды просто исчезнут", - говорит Даниэль Родригес.

По мере повышения температуры, вредители плодовых деревьев занимают новые ареалы, что напрямую затрагивает ключевые секторы экономики долины: "В отсутствие мер против глобального потепления, оно очень скоро окажет непосредственное влияние на нашу деятельность, - передаёт из долины Шамони наш корреспондент Гийом Пети. - Количество осадков резко возраст`ёт зимой и сократится летом, что приведёт к хроническим засухам, кардинально изменит местный пейзаж и окажет - уже оказывает - воздействие на сельское хозяйство".

Недостаток воды и избыток тепла - опасный коктейль для молочных ферм в Альпах. Ксавье Кроз, производитель известного сорта сыра Reblochon, всё чаще сталкивается с хроническими засухами в летний период. Его животным не хватает корма, надои падают: "Коровы плохо переносят жару, с каждым годом они дают всё меньше молока. Если так и дальше пойдёт, то я сомневаюсь, что через 50 лет в регионе останутся фермеры", - говорит Ксавье Кроз.

По мнению экспертов, оптимальным решением для всеобщего выживания было бы совместное использования земельных и водных ресурсов сельским хозяйством, туризмом и промышленностью.