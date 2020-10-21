Макрон: "Во Франции свет Просвещения никогда не угаснет"

"Мы продолжим отстаивать свободу и светское государство" - пообещал президент Франции на общенациональной церемонии прощания с Самюэлем Пати, погибшим 16 октября от рук террориста.

Церемония прошла во дворе парижского университета Сорбонна, в ней участвовали 400 человек: высшее руководство Франции, преподаватели и ученики колледжа в Конфлан-сент-Онорин, где преподавал погибший, члены его семьи.

Ранее Эммануэль Макрон вручил им посмертно присужденный Самюэлю Пати орден Почетного легиона. Он также возведён в ранг командора ордена Академических пальм, который выдается за заслуги в образовании и науке.

"Самюэль Пати стал в прошлую пятницу олицетворением Республики, - заявил в частности Макрон, -

нашей воли сокрушить терроризм, уничтожить исламизм, жить в стране как братство свободных граждан. Мы не откажемся от карикатур, от права рисовать, даже если другие решили отступить....Потому что во Франции, учитель, свет Просвещения никогда не угаснет"...

47-летний Пати был обезглавлен недалеко от колледжа 18-летним выходцем из Чечни Абдулахом Анзоровым за то, что показал в начале октября на уроке, посвящённом свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда. Позже нападавший был застрелен полицией.

В среду Жан-Франсуа Рикар, глава антитеррористической прокуратуры Франции, заявил, что обвинение по трём статьям, в том числе "соучастие в убийстве, связанном с террористической деятельностью" и "участие в преступном сообществе террористического толка" предъявлено семи задержанным. Среди них ученики колледжа 14 и 15 лет, которые за деньги показали в тот вечер преподавателя истории убийце.