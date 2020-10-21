Киргизия: сможет ли новая власть вывести страну из кризиса?

ЦИК Киргизии назначил повторные парламентские выборы на 20 декабря. Голосование, прошедшее в октябре, было признано несостоявшимся из-за массовых протестов, которые привели к отставке президента. Центральная избирательная комиссия сообщила в среду, что новая дата была установлена единогласно.

После парламентских выборов 4 октября Киргизия переживает глубокий политический кризис. Выборы, на которых победили партии, близкие к тогдашнему главе государства Сооронбаю Жээнбекову, спровоцировали столкновения, в результате которых один человек погиб и 1200 получили ранения.

Результаты выборов были оспорены по подозрению в подкупе голосов. Но даже их отмена не стабилизировала ситуацию в стране и вынудила Жээнбекова сложить с себя полномочия. Его заменил 51-летний популист Садыр Жапаров, ранее освобожденный из тюрьмы своими же сторонниками.

Ранее Жапаров отбывал наказание по обвинениям в захвате заложника и попытке насильственного захвата власти в 2012 году. Сам политик назвал себя политическим заключенным. После освобождения парламент Киргизии со второй попытки утвердил Жапарова в должности премьер-министра, а Верховный суд вынес оправдательный приговор.

Парламенту Киргизии также предстоит назначить дату новых президентских выборов.

Недоверие силовых структур

Протесты в Бишкеке. Vladimir Voronin/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Киргизию называют самой плюралистической и самой нестабильной страной в Центральной Азии. В 2005 и 2010 она пережила две революции, в результате которых президенты оказались в изгнании. В июне Алмазбека Атамбаева, предшественника Жээнбекова, приговорили к 11 годам заключения по делу о коррупции и незаконном освобождении криминального авторитета. Его освободили 6 октября вместе с другими политзаключенными, но затем снова задержали по подозрению в организации массовых беспорядков.

По мнению доцента кафедры международного и конституционного права Киргизско-Российского Славянского университета Айдара Джумагулова, турбулентность киргизской политики в первую очередь связана с отсутствием реальных реформ.

В марте 2005 произошла неконституционная смена власти. Ожидания тех, кто ее совершил, не оправдались. К власти пришли другие кланы, но, по сути ничего, не изменилось, суть коррупционных режимов не менялась. Айдар Джумагулов политолог

Это привело ко второй революции в 2010 году, которая обнажила другую проблему политических элит в стране - отсутствие доверия к власти со стороны силовых структур. "После смены власти 2010-го года, виновными объявили сотрудников спецподразделений безопасности и других структур, - сказал Джумагулов. - Это системная ошибка. Силовики сейчас опасаются идти на какие то решительные действия в целях защиты главы государства, зная что те боятся взять на себя ответственность за действия силовых структур, которыми они командуют".

Киргизский ОМОН молится во время митинга в Бишкеке. Vladimir VORONIN/

Именно это недоверие сыграло ключевую роль в нынешней смене власти. По мнению Джумагулова, киргизские элиты рассчитывали, что Жээнбеков продолжит исполнение своих обязанностей даже на фоне политического кризиса. Однако, с началом беспорядков большинство представителей силовых структур перешли на сторону протестующих, и Жээнбекову пришлось отступить.

"Ему (Жээнбекову) не удалось сформировать полноценную команду. Его окружили министры, которые не смогли определить и реализовать внятную политику. Большей части населения он запомнился тем, что применял какие-то карательные, репрессивные меры в отношении бывшего президента Атамбаева и его соратников", - подчеркнул эксперт.

Как будет развиваться ситуация?

Садыр Жапаров и Сооронбай Жээнбеков. Vladimir Voronin/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Джумагулов считает, что с возвращением во власть Садыра Жапарова в Киргизии сложилась уникальная для страны ситуация: в руках одного человека, который стал одновременно и главой правительства и и.о. президента, сосредоточились фактически все ветви власти. "Теперь многое зависит от этой фигуры, - подчеркнул эксперт. - Человек десять дней назад был в статусе осужденного, находился в местах лишения свободы, а сегодня уже глава государства и глава правительства одновременно".

В октябре стало известно, что Россия перестанет оказывать Бишкеку финансовую поддержку, пока в Киргизии не стабилизируется политическая ситуация. Последний раз о публичной финансовой помощи стране сообщалось в прошлом году. Тогда Россия выделила Киргизии 30 миллионов долларов. По официальным данным, с 2012 года Москва предоставила Бишкеку безвозмездные гранты на сумму более $250 млн. На фоне второй волны коронавируса и обвала в экономике и без того небогатой страны перед Жапаровым встала очень сложная задача.

Каким образом он будет реализовывать требования протестующих, реформу политической системы страны, экономической системы страны? Сегодня резко возросло количество заболевших коронавирусом, доллар поднялся вверх. Ряд государств, наших стратегических партнеров, тут же заняли выжидательную позицию. Сейчас сложно предсказать развитие событий. Очень многое зависит от субъективных качеств людей, которые пришли к власти. Айдар Джумагулов политолог

"И парламентские, и президентские выборы обнажат проблемы межрегиональных отношений, экономические проблемы и так далее. Все-таки сосредоточением власти в руках одного человека, мне кажется, этим все не закончится. Процессы, особо острые процессы политические, политико-правовые, экономические будут продолжаться", - добавил Джумагулов.