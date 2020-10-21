COVID-19: антирекорд смертности в России

В России впервые с начала пандемии количество умерших за сутки от COVID-19 превысило 300 человек.

По числу выявленных инфицированных лидирует Москва. На втором месте северная столица.

Общее же число тех, кто за время пандемии подхватил коронавирус, составляет почти полтора миллиона человек.

В Подмосковье с 21-го октября власти запретили проведение любых массовых мероприятий.

В Москве начата дезинфекция детских площадок.

Глава управы Лосиноостровского района Москвы Роберто Леонов объясняет: "Все дезинфицирующие аэрозоли абсолютно безопасны, не требуется закрывать площадку для посещений, запаха нет, поэтому не нужно ждать, чтобы он выветрился. Обеззараживание действует в течение 24 часов, и на следующий день мы проводим новую дезинфекцию".

Тем временем у прилетевших в Новую Зеландию российских и украинских моряков был также выявлен коронавирус.

В настоящий момент известно об 18 зараженных. Наличие инфекции подозревают еще у 14-ти человек, они должны сдать анализы повторно. Они приехали в страну, поскольку заключили контракты с рыболовными компаниями.

Эшли Брумфилд, директор департамента минздрава Новой Зеландии подтвердил наличие коронавируса у почти двух десятков человек, добавив, что среди них есть граждане как России, так и Украины, все они, по словам чиновника, прибыли на чартерном рейсе из Москвы.

Менее месяца назад власти Новой Зеландии заявили о повторной победе над пандемией коронавируса.

В крупнейшем городе страны Окленде были ослаблены карантинные ограничения.