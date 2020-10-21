Восточная Европа ужесточает санитарные меры

Страны Восточной Европы, вслед за Западной, ужесточают меры санитарной безопасности в связи с ростом числа заражений.

В столице Румынии ношение масок становится обязательным как в помещениях, так и на улице для всех граждан, начиная с 5-летних детей. Школы закрылись на две недели, обучение будет только дистанционным.

Власти Болгарии за последние сутки выявили рекордные 1 336 случаев. Общее число заразившихся достигло 31 863, свидетельствует Минздрав. Наибольшее число заболевших - в Софии и Пловдиве.

Тест президента Румена Радева, сделанный после визита в Эстонию (где он контактировал с носителем вируса), дал отрицательный результат.

В Словении с 19 октября правительство объявило чрезвычайные меры в рамках борьбы с эпидемией. Общественные мероприятия запрещены, студенты и школьники средних и старших классов переведены на дистанционное обучение, закрылись бары и рестораны, действует комендантский час.

И наконец в Чехии с четверга и до 3 ноября работать будут только продовольственные магазины и аптеки, свобода передвижения граждан ограничена. В правительстве обсуждают возможность введения жёсткого карантина для всех тех, кому больше 65 лет.