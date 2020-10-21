Коронавирусом заразились около 41 млн человек — ВОЗ

Почти 41 млн случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в мире с начала пандемии. Свыше 1 млн 120 тыс. инфицированных умерли. Это данные Всемирной организации здравоохранения.

В Западной Европе в числе стран с наиболее высокой заболеваемостью Франция. За прошедшие сутки, по данным минздрава, в реанимации перевели 284 пациента с COVID-19. Правительство Пятой республики в этих условиях просит парламент согласовать введение режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения до февраля. Ранее в девяти крупных агломерациях страны был введён комендантский час.

В Ирландии возвращается общенациональный режим изоляции: шесть недель выходить из дома можно будет лишь при наличии веских оснований. При этом школы продолжают работу.

В Великобритании высший уровень эпидемической опасности объявлен в Южном Йоркшире. Несмотря на протесты муниципалитетов, в регионе закрываются бары и пабы, запрещено организовать встречи представителей разных семей.

Тем временем в лондонском аэропорту Хитроу вводят новый экспресс-тест на коронавирус: у пассажиров для анализа берут образцы слюны. Результат должен быть известен в течение часа.

В Италии правительство объявило о введении ограничений на перемещение граждан в Ломбардии — комендантский час будет действовать с 11 вечера до 5 утра. С пятницы аналогичные меры должны быть приняты в столичном регионе Лацио — там частично переводят на дистанционное обучение старшеклассников и студентов. На фоне роста заболеваемости в Милане и Бергамо возобновляют работу временные госпитали, созданные для больных с COVID-19 весной.

В Германии в ряде городов введены локальные карантинные меры, в частности, режим домашней изоляции. Эксперты предупреждают, что эти ограничения могут быть распространены и на крупные агломерации.

В числе заразившихся оказался министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Он находится на карантине. Отмечается, что из симптомов у него только насморк.