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Республика Беларусь

Светлана Тихановская даёт гарантии протестующим

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 Андрей Позняков
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Светлана Тихановская в Бундестаге
Светлана Тихановская в Бундестаге   -   Авторское право  Kay Nietfeld/dpa via AP
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Участники общенациональной забастовки на белорусских предприятия могут рассчитывать на материальную помощь. С таким заявлением выступила лидер протеста Светлана Тихановская. Если Александр Лукашенко до воскресенья не выполнит условия её ультиматума и не уйдёт в отставку, она призывает всех граждан не выходить на работу и учёбу, выводить деньги с банковских счетов, перестать пользоваться государственными услугами и сотрудничать с государственными службами.

«Я могу гарантировать, что вы получите всю возможную поддержку от фонда BySol, если подвергнетесь экономическим репрессиям или потеряете работу», — говорится в заявлении Тихановской.

После ультиматума бывшего кандидата в президенты белорусский Следственный Комитет сообщил об объявлении её в межгосударственный розыск по делу о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

Александр Лукашенко пообещал, что в предстоящее воскресенье «в Минске будет наведён порядок». Он обвиняет западные страны в попытках дестабилизировать обстановку в республике, но утверждает, что держит ситуацию под контролем. МВД предостерегает от радикализации протестов и грозится, что в случае необходимости силовики будут применять спецсредства и боевое оружие.

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