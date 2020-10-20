Министерство юстиции США подает антимонопольный иск к Google. Об этом сообщают информационные агентства Reuters и The Associated Press со ссылкой на источники. В Вашингтоне подозревают компанию в том, что она нарушила закон, воспользовавшись своим лидирующим положением на рынке, чтобы избавиться от конкурентов. Что, в свою очередь, нанесло вред потребителям.

Компанию обвиняют и в том, что полученные от рекламы деньги получают производители телефонов, которые делают поисковую систему Google используемой по умолчанию.

Эксперты считают, что это станет лишь первым из целого ряда подобных исков, учитывая текущие расследования американского Минюста и Федеральной торговой комиссии в отношении таких корпораций, как Amazon, Apple и Facebook. Специалисты сравнивает данное дело по значимости с делом Microsoft двадатилетней давности. Тогда результатом инициированного властями США расследования стало заключение соглашения с компанией, по которому ей запрещалось использовать свою доминирующую роль на рынке операционных систем для подавления свободной конкуренции.

Ранее Еврокомиссия трижды оштрафовала Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Рекордные 4,3 миллиарда евро компании пришлось заплатить из-за ограничения выбора поисковых систем на телефонах Android: концерн заставлял производителей смартфонов предустанавливать пакет из разработанных им 11 программ.