США — Россия: "Отношения потерпели катастрофу"

Удастся ли Трампу остаться в Белом доме еще на четыре года? Или демократы возьмут реванш? Уже через две недели может стать известно имя президента США на новый четырехлетний срок.

Как будут развиваться отношения Соединенных Штатов и России в зависимости от того, кто победит на выборах? Можно ли ожидать сближения двух стран? И какие у Вашингтона и Москвы есть точки соприкосновения?

"Утраченные иллюзии"

"Увы, эти отношения будут продолжать деградировать в угоду тем внутриполитическим интересам, которые сейчас доминируют в США над соображениями внешнеполитической выгоды", — уверен глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Отношения будут трудные, независимо от того, кто победит. Мне кажется, что в последние несколько лет эти отношения потерпели катастрофу, крушение, и, как всегда после крушения поезда, очень много нужно сделать, и это не очень приятная работа", — говорит дипломат и переводчик Павел Палажченко.

По его мнению, какие-то отличия в политике Трампа или Байдена в отношении России возможны, но разница в любом случае будет небольшая.

"Трамп, если он победит, будет, наверное, чувствовать себя несколько свободнее во внешних делах, меньше будет связан Конгрессом. Но, тем не менее, внешней политики у Трампа за эти 3,5 года не было, и вряд ли какая-то осмысленная внешняя политика появится, а с таким партнером очень трудно иметь дело. Что касается Байдена, хорошо известно, что он не испытывает теплых чувств к России, к президенту России. С другой стороны, это человек истеблишмента, представитель американской элиты, которая всегда была заинтересована хотя бы в каких-то соглашениях по ограничению ядерных вооружений".

Как считает Косачев, улучшения отношений с Россией не стоит ждать, поскольку "президент США при всей его президентской мощи не является единственным источником политической воли на российском направлении", многое зависит от Конгресса.

"Там сложился устойчивый, двухпартийный, антироссийский консенсус. Очень многие конгрессмены и сенаторы строят свои политические платформы, во всяком случае внешнеполитические, на антироссийской риторике".

Многие жесткие решения США на российском направлении прописаны в законе, они являются частью американского законодательства, и изменение соответствующих параметров американской внешней политики уже невозможно по воле президента США либо, предположим, по решению госсекретаря. Всё это требует возвращения в Конгресс и изменения соответствующих законодательных актов Константин Косачев Глава комитета Совета Федерации по международным делам

"У Байдена есть убеждение, что ограничение ядерных вооружений необходимо Америке, России, миру"

Впрочем, несмотря на напряженные отношения, у России и США все равно остается довольно много точек соприкосновения, считает Косачев

"Россия и США – это две крупнейшие ядерные державы с особой ответственностью за судьбы стратегической стабильности в мире, обеспечение баланса ядерных сил, а в идеале и дальнейшего разоружения. Конечно, это судьба договора о стратегических наступательных вооружениях. Понятно, что ни до ноября, ни до февраля, когда истекает срок действия этого договора, его поменять уже невозможно. Его возможно либо продлить в неизменном виде, что и предлагает российская сторона, хотя бы на год, или с ним распрощаться, к чему, судя по всему, ведут дело американцы вслед на уничтожением других очень важных договоров в этой сфере – о ракетах средней и меньшей дальности, об открытом небе и о противоракетной обороне".

Однако, несмотря на расхождения во взглядах, Косачев надеется, что Россия и США все же найдут общий язык в этом вопросе.

Помимо ядерной сферы, как говорит сенатор, у двух стран есть и другие точки соприкосновения: борьба с терроризмом, с киберпреступностью, с коронавирусом и другими опасными заболеваниями.

Павел Палажченко также полагает, что если и возможна нормализация отношений между Вашингтоном и Москвой, то в первую очередь в ядерной сфере, с которой у обеих стран связано много интересов.

Для Байдена это традиция. Байден много лет был сенатором, всегда поддерживал договор об ограничении ядерных вооружений. У него есть, я думаю, убеждение, что ограничение ядерных вооружений необходимо Америке, России, миру Павел Палажченко Переводчик, дипломат

Кроме договора СНВ, Россия и США могут вместе работать по вопросу ядерной программы КНДР и над восстановлением ядерной сделки с Ираном. "Она (сделка с Ираном), очевидно, выгодна Соединенным Штатам, и решение Трампа о выходе из этой сделки принесло много вреда, в том числе на мой взгляд, и Америке", — добавил Палажченко.

"У России нет ни желания, ни возможностей влиять на американскую избирательную кампанию"

2 октября в Женеве встретились Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Одна из причин, по которой я поехал на встречу с генералом Патрушевым, — чтобы дать ему понять, что мы не проявим никакой терпимости к какому-либо вмешательству в наши выборы. Русские пообещали не делать этого. Но, как сказал президент Рейган и как часто говорит президент Трамп: "Доверяй, но проверяй", — заявил О'Брайен.

Я вижу на информационных лентах сегодняшнего-вчерашнего дня официальные заявления официальных американских представителей, что вмешательства извне в американские выборы не зафиксировано. Все это истории, которые придумываются внутри США оппонентами ныне действующей власти. Сейчас та и другая сторона, если она будет проигрывать, будет вновь, конечно, использовать этот фактор как объяснение своей неудачи. Но это сугубо внутренняя американская история, не имеющая никакого отношения к реальности. Константин Косачев Глава комитета Совета Федерации по международным делам

Как заявил Косачев, у России нет ни желания, ни возможностей каким бы то образом влиять на американскую избирательную кампанию. "Те, кто эту историю раскручивает, на самом деле проявляют откровенное неуважение к самим себе, выставляя американскую политическую систему в качестве столь шаткой, подлежащей воздействию извне конструкции. Это не так. У американцев устойчивая политическая система".