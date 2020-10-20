США готовы провести срочную встречу с РФ по продлению ДСНВ

В Госдепартаменте США заявляют о готовности к встрече с представителями РФ для обсуждения финальной версии соглашения по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом заявила руководитель пресс-службы ведомства Морган Ортэгус во вторник.

"Мы ценим готовность Российской Федерации достичь прогресса в вопросе о контроле над ядерными вооружениями. Соединенные Штаты готовы провести немедленную встречу, чтобы финализировать соглашение. Мы ожидаем, что Россия уполномочит своих дипломатов сделать то же самое", - заявила она.

Официального ответа США на выдвинутое президентом Владимиром Путиным предложение продлить действующий ДСНВ на один год без дополнительных условий до сих пор нет. При этом, во вторник в МИД РФ заявили, что Москва "готова вместе с США взять на себя политическое обязательство" и "заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов". Ранее советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен утверждал, что как раз без этого предложение Москвы не может быть принято.

Ранее США также настаивали на распростанение действия договора на все типы боеголовок, а также на принятии дополнительных мер верификации зарядов.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента США Дональда Трампа сообщила, что США и Россия близки к заключению нового соглашения.

Договор СНВ-3 был заключен в 2010 году. Срок его действия истекает в феврале 2021 года.