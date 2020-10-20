Выборы в США: битва за голоса в одном из ключевых штатов

Удастся ли Трампу удержать симпатии жителей Флориды? Во штате началось досрочное голосование. Перед избирательными участками – длинные очереди.

Для обоих кандидатов победа в этом штате может стать решающей. Флорида – так называемый колеблющийся штат. То есть шансы на победу здесь есть и у демократов, и у республиканцев. Голоса избирателей именно этого штата решили судьбу президентской гонки в 2002 году.

Говорят избиратели:

— Это очень важные выборы. Я чувствую, что на кону наша демократия. Меня переполняют эмоции, чувство патриотизма, когда я думаю о том, что могу проголосовать, потому что не у всех в мире есть возможность воспользоваться этим правом.

— Я чувствую себя настоящим американцем, я должен был прийти и проголосовать лично, я не доверяю почтовой системе, я должен был прийти и сделать это.

В США вовсю идет голосование по почте. Свои бюллетени уже отправили почти 30 миллионов человек. При этом в середине сентября Трамп заявил, что из-за возможности фальсификаций голосование по почте опаснее, чем иностранное вмешательство.

Пока эксперты прочат победу Байдену. Но у Трампа еще есть шанс переманить избирателей на свою сторону. В четверг в Нэшвилле пройдут последние президентские дебаты.