В Кремле категорически отвергли обвинения в причастности российской военной разведки к хакерским атакам в разных странах мира. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскритиковал заявление минюста США о существовании в России киберподразделения, которое, в частности, атаковало президентские выборы во Франции и Олимпиаду в Пхёнчхане.

Это уже напоминает с постоянностью встречающие рецидивы оголтелой просто русофобии, которая, конечно же, не имеет ничего общего с реальностью. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

О причастности российской военной разведки к хакерским атакам во время Олимпиады 2018 заявлял и МИД Великобритании. В российском посольстве в Лондоне эти претензии отвергли, обвинив британскую сторону в нежелании сотрудничать с Москвой по вопросам кибербезопасности.

США предъявили официальные обвинения в хакерской деятельности шестерым россиянам. Минюст назвал их действующими военнослужащими. По словам помощника генерального прокурора США по национальной безопасности Джона Демерса, они участвовали в операциях, которые нарушали работу банковских и энергетических систем, тем самым нанося вред большому числу жителей разных стран:

«Ни одна страна мира не использует в качестве оружия свои киберресурсы столь же злонамеренно и безответственно, как Россия, которая в приступах ярости наносит беспрецедентный сопутствующий ущерб ради незначительного тактического преимущества».

Ранее министерство внутренней безопасности США объявило Россию, Китай и Иран главными угрозами для Соединённых Штатов, подчеркнув, что Москва занимает одно из ведущих мест в мире по киберарсеналу и способна на длительное время нарушить работу критически важной для страны инфраструктуры.