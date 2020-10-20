SOS из Хейсборо: океан забирает у британцев дома

Британские скалы быстро разрушаются, и здесь, в средневековой деревне Хейсборо – на английском восточном побережье Норфолка, всего за два десятилетия стало на 35 домов меньше. Ученые говорят, что эрозию ускорило изменение климата.

В 2005 году местные жители выстроились в огромные буквы SOS для привлечения внимания к проблеме. С тех пор – в Хейсборо море унесло еще больше домов.

Малкольм Керби – хорошо знает эту береговую линию, десятилетиями он сражается за нее"

По словам Керби, самая большая проблема во всей этой истории с побережьем в этой стране - это вопиющая нехватка финансирования.

Эрозия для жителей в этих краях — дело привычное. Но люди в Хейсборо заметили, как она ускоряется.

Доктор Софи Дэй изучает социально-политические проблемы адаптации к изменению климата и то, как лучше всего подготовить местное население. Она говорит, что речь здесь идет о климате и социальной несправедливости.

Изменения в политике привели к тому, что оборонительные сооружения здесь разрушились, и эрозия довольно быстро этим воспользовалась. Это принесло Хейсборо много проблем, основная из них - люди теряют свои дома. В прямом смысле. Мы должны быть готовы к этому и понимать, как подготовить население в долгосрочной перспективе к тому, чтобы не отчаиваться и справиться с подобным Софи Дэй Университет Восточной Англии

Правительство обновило свою стратегию борьбы с наводнениями и прибрежной эрозией в начале этого года и заявило, что изучит возможность переселения тех, кто находится в зоне риска.

Но в настоящее время на это власти не выделяют средств.

Люк Ханрахан, Euronews:

— Такие общины, как деревня Хейсборо, находятся на передовой береговой эрозии в этой стране – каждый год здесь исчезает до 4 метров земли. Темп "природного естественного отбора" только ускоряется. Комитет по изменению климата говорит, что если не будут приняты меры, земля, на которой в настоящее время стоит 100 тысяч домов, просто исчезнет в океане.

Около 18 тысяч километров материковой береговой линии Великобритании сочли уязвимой для морских наводнений и оползней. Эрозия стала главной угрозой для 17 миллионов человек, живущих в непосредственной близости к британскому побережью.