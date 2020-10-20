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Россия

Пензенский суд оставил без изменений приговор фигурантам дела "Сети"

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 Мария Горковская
Участники дела "Сети", февраль 2020
Участники дела "Сети", февраль 2020   -   Авторское право  David Frenkel/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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В Пензе апеляционный военный суд оставил без изменений приговор Приволжского окружного военного суда и отказал в удовлетворении жалоб участникам дела "Сети", передает ТАСС. Адвокаты заявляли, что доказательства вины фигурантов были получены под пытками. Теперь они намерены подать кассационные жалобы, а также направить жалобы в Европейский суд по правам человека.

В феврале 2020 года семеро молодых людей левых убеждений из Пензы и Санкт-Петербурга были были приговорены к тюремным срокам от 6 до 18 лет. Их задержали осенью 2017 года и обвинили в подготовке терактов на территории России, приуроченных к президентским выборам и чемпионату мира по футболу. По данным следствия, они принимали участие в террористическом обществе, чьей целью было создание боевых групп по всей стране для напапения на правоохранителей и офицсы "Единой России" и, в конечном итоге, военный мятеж.

В январе 2019 года Московский окружной военный суд признал "Сеть" террористической организацией. Сторона защиты настаивала на том, чтобы суд переквалифицировал статью о терроризме на экстремизм. Ранее сотни ученых и научных журналистов поставили свои подписи под открытым письмом в защиту молодых людей, в котором заявили о "выдуманных терактах" и назвалил "актом террора" само дело.

Всего апелляционная коллегия провела 11 заседаний со 2 сентября. Фигуранты дела участвовали в них по видеосвязи из Пензенского областного суда.

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