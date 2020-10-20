В Австралии спасли колючего муравьда

Этот малыш упал с дерева и потерял свою маму ... А еще он пострадал от клювов ворона и сороки. К счастью, детеныша австралийского колючего муравьеда спасли, и принесли в ветеринарную клинику сиднейского зоопарка Таронга. Пациента тщательно обследовали и теперь он находится под наблюдением профессионалов.

Сара Мейл, сотрудница клиники при зоопарке: "Он очень хорошо растет, прибавляет в весе. Практически все его раны и царапины начали заживать. Когда мы взяли его к себе, на нем не было никакой шерсти, но теперь начинает появляться небольшой слой. Глазки малыша были закрыты. Но недавно один глаз открылся, а совсем скоро откроется и второй".

Колючих муравьедов называют одними из самых загадочных животных на Земле. Они несколько отличаются от американских и обитают только в Австралии и Новой Гвинее.

Ежегодно специалисты клиник зоопарков Сиднея и Даббо выхаживают более 1400 попавших в беду диких животных.