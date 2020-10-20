Франция ищет замену АЭС

Cтарейшая АЭС во Франции по-прежнему работает на полную мощность. Комплекс Бюже, построенный 40 лет назад, обеспечивает 7% в структуре национальной выработки атомной энергии.

АЭС расположена между французским Лионом и Женевой, ее работу поддерживают 2 тысячи специалистов. Бюже остается предметом острого беспокойства европейских экологов.

Жан-Пьер Колле из ассоциации Get rid of the nuclear отмечает: "Меня и моих сторонников мобилизуют опасения о влиянии АЭС на здоровье общества. Ясно, что станция - это постоянный источник радиации, она не видима глазу. Еще нас беспокоят ядерные отходы. Да, есть планы по их захоронению, но пока они на месте и мы не знаем, как их переработать".

В 2019 году Управление по ядерной безопасности предупредило о болевых точках АЭС, упомянув о радиоактивном фоне и стандартах хранения отходов. Национальный оператор, группа EDF заявила, что контролирует проблемные зоны, пообещав остановить реакторы в случае малейшего риска.

В общей сложности к 2035 году 14 из 57 действующих в стране реакторов могут быть закрыты. Последние угольные ТЭЦ выведут из строя раньше, к 2022 году. Власти планируют сократить долю ядерной энергии в общей структуре энергопотребления с 70 до 50%, увеличив долю из возобновляемых источников (до 40%). Эти задачи были сформулированы и подтверждены президентами Франции начиная с 2011 года, когда мир потрясла катастрофа на АЭС "Фукусима".

Специалисты признают, что реакторы значительно меньше, чем ТЭЦ, загрязняют атмосферу двуокисью углерода. Экологов, однако, беспокоит почтенный возраст французских АЭС, который, считают они, не добавляет им надежности.

Представитель "Гринпис" Роже Шлауц отмечает: "Рядом с АЭС Бюже примерно в радиусе 30 километров проживает свыше миллиона человек. Случись на АЭС авария, риск для общества огромен, причем не только во Франции, но и в соседних странах".

Как заменить АЭС в долгосрочной перспективе, могут ли возобновляемые источники стать надежной альтернативой? Карин де Буассезон из группы EDF отмечает: "Перед нами стоит очень важная задача - раскрыть потенциал солнечной энергии и энергии ветра. Когда мы будем получать половину энергии из возобновляемых источников и половину - по линии АЭС, вот тогда - с тщательным контролем энергопотребления - мы сможем удовлетворить потребности Франции".

Диверсификация источников, ставка на энергию солнца и ветра имеют преимущества и недостатки. "Да, затраты на производство возобновляемой энергии в последние 10 лет заметно снизились, - пдтверждает Карин де Буассезон. - Однако в отличие от атомной энергетики энергетика альтернативная менее предсказуема".

Еще один источник беспокойства экспертов - перспективы сокращения экспорта энергии, производимой АЭС. Франция сегодня - ведущий поставщик электричества в Европе; специалисты опасаются дестабилизации внутреннего и внешнего рынков при значительном уменьшении роли АЭС.

Валери Фотон, генеральный директор Общества по ядерной энергетике (SFEN), отмечает: "Пик потребления электроэнергии во Франции обычно приходится на февральские вечера. В 19 часов уже темно, мы не можем полагаться на солнечную энергию, но у нас есть АЭС. Мы можем развивать ветряные станции, но в какие-то дни у нас не будет ветра, на этот случай у нас должна быть возможность замены, импорта. Думаю, что в какие-то периоды мы сможем совмещать разные источники электроэнергии, прежде всего будем стараться заменить газовые ТЭЦ".

Энергетическая и экологическая безопасность в идеале должны быть увязаны, отмечают эксперты. Обращая внимание, что на практике до этого симбиоза далеко.