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мир

ЕС начинает разбирательство из-за "золотых паспортов" Кипра и Мальты

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 Мария Горковская  & Euronews
европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс
европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс   -   Авторское право  Stephanie Lecocq/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Европейская комиссия начала расследование в отношении Кипра и Мальты за программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции в национальную экономику. Согласно заявлению комиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, в течение долгих лет это противоречило принципу лояльного сотрудничества, одному из базовых в европейском праве, упоминаемому, в частности, в Договоре о Европейском союзе. Именно он лежал в основе построения единого рынка. Сегодня его нередко именуют "принципом верности европейскому единству".

В Брюсселе считают продажу популярных, среди прочего, у россиян "золотых паспортов" ударом по взаимному доверию государств-членов к решениям друг друга о предоставлении гражданства, а также заявляют о заложенных в таких схемах рисках отмывания денег и коррупции.

В течение двух следующих месяцев кипрское и мальтийское правительства должны ответить на письма Еврокомиссии с официальным уведомлением о начале разбирательства.

Ранее стало известно, что с 1 ноября Кипр отменяет данную программу из-за многочисленных злоупотреблений. Решение принял кабинет министров после расследования телеканала Al Jazeera. Журналисты утверждают, что местные госчиновники помогали богатым иностранцам, в том числе с криминальным прошлым, обходить проверки, предусмотренные для получения кипрских документов.

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