В Ирландии - максимальный уровень эпидемической опансности, в Словени - комендантский час

На фоне роста числа инфицированных коронавирусом и количества пациентов в реанимационных отделениях, правительство Ирландии со среды поднимает до максимального уровень эпидемической опасности. Жителям острова предписано ограничить контакты семейным кругом. В течение шести недель в стране будут закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, прекращена работа парикмахерских и спортивных клубов. Передвижение граждан разрешено лишь в радиусе 5 километров от дома.

"2020 год оказался тяжелым и он еще не закончился. Люди, целые семьи, в том числе те, которые оказались на передовой в борьбе с коронавирусом, пожертвовали многим". - отметил премьер Ирландии Микал Мартин.

В Уэльсе, административно-политической части Соединенного Королевства, с 23 октября вводится всеобщий карантин. Новые меры подразумевают закрытие всех увеселительных заведений, и непродовольственных магазинов, отмену занятий в школах. Запрещаются собрания людей, не проживающих друг с другом под одной крышей

Марк Дрейкфорд, первый министр Уэльса: "Если мы не будем действовать сейчас, коронавирус будет распространяться ускоренными темпами. Существует реальный риск того, что система национального здравоохранения может не выдержать нагрузки".

В Бельгии, после так как власти заявили о том, что королевство захлестнет цунами из заболевших COVID-19, у пунктов, где делают тесты на коронавирус, выстроились очереди. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо признал, что эпидемическая ситуация стала хуже, чем была во время первой волны пандемии. Сейчас число случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей уже превышает 700. Показатель пересматривается каждые две недели.

В Словении с сегодняшнего дня вводится комендантский час. Об этом объявил министр внутренних дел страны Алеш Хойс. В республике из 2600 тестов на коронавирус более 500 дали положительный результат.

"После 21:00 часа никто не должен находиться на улице, или в любом общественном месте. За ситуацией будут следить полиция или представители органов здравоохранения. Нарушителей комендантского часа ждут штрафы", - предупредил Хойс.

Зима на пороге европейского континента. Жители стран Старого Света надеются на лучшее, но готовятся к худшему сценарию развития событий.