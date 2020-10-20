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Республика Беларусь

Минск: пенсионеры снова вышли на улицы

Комментарии
 Ирина Александрова и AP, AFP, TASS
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Мнск
Мнск   -   Авторское право  AP Photo
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В Минске в одно и то же время прошли акции пенсионеров - сторонников и противников Александра Лукашенко. Серьезных конфликтов между манифестантами не произошло. Правоохранительные органы не препятствовали шествиям. На этот раз, как сообщается, в отличие от марша пенсионеров недельной давности, обошлось без задержаний.

Вот уже третий месяц в республике не прекращаются протесты против правления Александра Лукашенко. Такие марши стали уже традиционными в Минске. Они проходят еженедельно по воскресеньям во второй половине дня с тех пор, как Лукашенко был объявлен победителем президентских выборов, состоявшихся 9 августа. На самых массовых таких акциях собирались до 200 тысяч человек.

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