Макрон: "Мы знаем, что делать"

Несколько тысяч человек приняли участие в мемориальном марше в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем в память об учителе истории, обезглавленном на прошлой неделе 18-летним экстремистом за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда. Соболезнования в связи с этим "варварским убийством" выразил во вторник в телефонном разговоре с Эммануэлем Макроном российский президент Владимир Путин.

Сам Макрон, выступая на встрече с сотрудниками антитеррористического подразделения полиции в Бобиньи, заверил, что Франция усилит борьбу с радикальными исламистами.

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Мы знаем, что делать. Мы это знаем. И это действия, которых ждут наши сограждане. Эти действия будут усиливаться. В последние дни вы стали свидетелями нескольких десятков конкретных шагов, предпринятых против объединений, а также отдельных лиц, которые поддерживают проект радикального исламизма. То есть - идеологию разрушения Республики".

За последние дни полиция провела более тридцати операций против радикальных исламистов. Власти также распорядились закрыть мечеть в Пантене, в пригороде Парижа, на странице которой в Facebook был размещен видеоролик с обвинениями в адрес учителя со стороны отца одной из школьниц и призывом его проучить. Кроме того принято решение о высылке из Франции более двухсот иностранцев, склонных к экстремизму - большая часть из них находится в тюрьмах.

Тем временем стало известно, что шесть из шестнадцати задержанных по делу об убийстве Самюэля Пати во вторник вечером были освобождены, в том числе - родители, дед и младший брат Абдулаха Анзорова. Эта чеченская семья получила во Франции политическое убежище.