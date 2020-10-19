На всех парусах: в Венеции прошла регата на фоне пандемии

Любители ветра, моря, волн и спорта собрались в эти выходные в Венеции, где проходила знаменитая регата Venice Hospitality Challenge. Все атрибуты dolce vita - от роскошных яхт до не менее фешенебельных отелей. Но на фоне пандемии.

Возможность заразиться коронавирусом не повлияла на дух, кто выходил под парусами в море, но для тех, кто ждал их у причалов, очень многое изменилось, включая социальное дистанцирование и ношение маски.

Организаторы говорят об успехе, участники - о достижениях и победах, но все они ожидают одного , что ветер - в широком смысле слова - поменяет направление в следующем году. Надежда поднимает паруса и ждет новой регаты.