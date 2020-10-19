Выборы в США: последний рывок перед схваткой

Разные соцопросы показывают схожие результаты - согласно цифрам, которые публикуют в эти дни СМИ, кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает своего соперника Дональда Трампа более, чем на 10 процентных пунктов.

Схватка ведется среди колеблющихся избирателей. Оба претендента выбирают те штаты, что до этого отдавали предпочтение их политическим оппонентам.

Трамп побывал в Неваде, которая последние 16 лет голосует за демократов, а Байден - в Северной Каролине, 12 лет предпочитающей республиканцев.

И вот что там заявил экс-вице-президент, кандидат от Демпартии: "Соратники, я говорю о том, чтобы американский дух вновь воспрянул. Чтобы улучшилась жизнь среднего класса. И время, когда мы должны работать над воплощением этой идеи вместе, пришло. Не имеею значения ни ваша религия, ни ваша раса, мы сможем объединить усилия".

Трамп ответил своему оппоненту: "Если вы проголосуете за Байдена, ваши рабочие места уедут в Китай, а ваше будущее будет зависеть от вируса, поскольку он введет карантин, он просто спит и видит, как его ввести. Он же слушает ученых. Если бы я их слушал, у нас сейчас была новая Великая депрессия".

Финальные очные дебаты пройдут на этой неделе в четверг в Нэшвилле.

Всеобщее голосования состоится 3-го ноября.

Помимо президента, имя которого назовет коллегия выборщиков, в этот день будут избираться все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, а также губернаторы 13 штатов.