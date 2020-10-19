Альпы, снег, коронавирус: французский Тинь открыл горнолыжный сезон

Три с половиной тысячи метров над уровнем моря, горный воздух и бесконечные снежные поля ледника Гранд Мотт. Тинь - первый во Франции горнолыжный курорт, открывший сезон. Сколько туристов посетят Тинь во время пандемии коронавируса?

Энтузиасты зимних видов спорта возвращаются на склоны. Руководство курорта пытается обеспечить санитарную безопасность.

Стефи Дикман, директор по маркетингу: "Это , конечно, серьезная проблема, но не больше чем, скажем у людей на родине - в Лондоне, Амстердаме, или где-либо еще. Мы действительно рекомендуем сдавать тест на коронавирус, прежде чем куда-либо отправляться. Нам необходимо быть уверенными в том, что здесь нет вспышек заболевания".

Горнолыжникам придется надевать маски на подъемниках, в автобусах, и в пунктах проката снаряжения. Здесь не хотят, чтобы Тинь повторил историю Ишгля. Знаменитый на весь мир австрийский курорт стал одним из основных "рассадников" коронавируса в Европе. Ишгль столкнулся с репутационными потерями и судебными исками туристов.

Во Франции в нынешнем сезоне так называемые апре-ски - вечеринки с выпивкой после закрытия склонов, будут куда более скромными, если будут вообще. Так или иначе, накатавшимся лыжникам как минимум придется соблюдать социальную дистанцию.

По словам Жан-Мишеля Бувье, владельца ресторана, шумные и людные апре-ски закончились: "Это определенно ясно. Но пока люди могут кататься. Снег - прекрасный. И после хорошего дня, проведенного на склоне, туристам лишь надо проявить ответственность и придерживаться правил ради всеобщего благополучия. За столиком, например, не должно быть больше шести человек. Ну, и по вечерам в компании надо быть осторожными".

Лыжники скользят по снежному вельвету. На первый взгляд, все выглядит, как обычно - горы не болеют ковидом. Между тем в регионе, где находится Тинь, отмечается всплеск заболевания; число положительных тестов на коронавирусную инфекцию растет .

Оливер Уитфилд-Миочич, Euronews: "В нынешнем году курорт Тинь, после вынужденного закрытия в марте, потерял 70 миллионов евро. В прошлом сезоне почти 50% отдыхающих были иностранными туристами. Что касается этого сезона, ограничения на поездки и карантинные меры, введенные в разных странах, могут стать препятствием для потенциальных гостей Тиня".

Ежегодно Францию посещают около 10 миллионов любителей зимних видов спорта. Горнолыжные станции предоставляют 120 тысяч рабочих мест.

В Тине полагают, что в этом году число бронирований сократиться на треть. Руководство рассматривает возможность закрытия некоторых подъемников, что бы избежать финансовых потерь.

На французских курортах надеются на соотечественников, но они вряд ли заполнят брешь, которая образуется из-за отсутствия, или меньшего числа иностранных туристов.