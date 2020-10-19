Россия: коронавирус бьет рекорды. Как защитить себя?

19 октября в России был побит рекорд по количеству заражений коронавирусом - почти 16 тысяч, из них треть - в Москве. За все время пандемии положительные тесты сдали почти 1,5 миллиона жителей России.

В стране и особенно в столице постепенно ужесточаются ограничительные меры. Так, например, в Москве с понедельника всем посетителям ночных заведений придется проходить онлайн-регистрацию. В столичных школах сейчас учатся только младшеклассники, все остальные переведены на удаленку. Однако власти уже не раз заявляли, что о карантине речи пока не идет.

"Крайние меры — введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны. Оптимальная стратегия заключается в том, чтобы найти средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер", - написал у себя в блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Ситуация напряженнее, чем весной: осенью коронавирус начал распространяться быстрее, и многие эксперты говорят, что с наступлением зимы ситуация может стать еще хуже; на улицах и в общественных местах толпы людей, поскольку нет карантина, а значит, заразиться стало проще.

Но, с другой стороны, сейчас проводится больше тестов, публикуется больше исследований о коронавирусе, врачи лучше понимают, как бороться с инфекцией. Кроме того, в августе появилась первая вакцина (все добровольцы, участвующие в пострегистрационных испытаниях, должны получить прививку к январю), а скоро могут начаться широкие испытания еще двух препаратов.

Вторая российская вакцина

С 1 января планируется ввести в гражданский оборот вакцину от коронавируса, разработанную новосибирским центром “Вектор”. Она получила название "ЭпиВакКорона". Так же как и “Спутник V” (препарат, выпущенный Институтом имени Гамалеи), эта вакцина вводится в два этапа. Среди побочных эффектов - повышение температуры и боль в месте введения.

Как рассказал директор центра Ринат Максютов, "ЭпиВакКорона" показала стопроцентную защиту от тяжелого течения коронавируса и высокий иммунитет у животных и низших приматов, на которых проводились испытания (кроме приматов, в опытах участвовали хомяки и хорьки). При этом у невакцинированных животных наблюдалась обширная степень заражения легочной ткани

Клинические испытания препарата на людях были завершены в конце сентября. Владимир Путин объявил о его регистрации в середине октября. Пострегистрационные исследования на 40 тыс. добровольцах должны начаться в ноябре. Также в испытаниях примут участие люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. В декабре должны завершиться исследования влияния вакцины на плод и репродуктивные функции организма.

Появление третьей вакцины не за горами?

Параллельно в России проходят испытания еще одной вакцины. Она была создана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумаков. В трех городах: Новосибирске, Санкт-Петербурге и Кирове - была сформирована группа из 300 добровольцев.

По словам директора центра Айрата Ишмухатова, “все данные на время проведения исследования закрыты". Первые результаты должны быть получены в начале декабря. Пока исследования предполагается проводить только на совершеннолетних здоровых людях не старше 60 лет.

Регистрация вакцины намечена на декабрь. В рамках пострегистрационных исследований планируется вакцинация 3 тысяч добровольцев. В центре рассчитывают, что после введения препарата у людей будет вырабатываться иммунитет к коронавирусу на год-два.

Нужно больше спать?

Как защитить себя, пока вакцина не стала общедоступной? Основные меры были перечислены еще в начале пандемии - социальное дистанцирование, ношение масок, мытье рук, использование антисептика. Но американские врачи пришли к еще одному интересному выводу. Они проследили за 800 случаями госпитализации пациентов с тяжелой формой COVID-19 и обнаружили, что на течение болезни положительно влиял гормон мелатонин, который еще называют “гормоном сна” (его основная выработка происходит в темное время суток). Те из пациентов, кому его вводили или у кого его уровень изначально был высок, чаще выживали в реанимации.

"Мы изучили, как различные гормоны и похожие на них вещества влияли на здоровье пациентов, которым нужна была искусственная вентиляция легких. Мелатонин значительно повышал шансы таких пациентов на выздоровление. Это было характерно как для носителей COVID-19, так и для людей с другими заболеваниями легких", – пишут исследователи.

Похожая информация также содержится на сайте Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора:

“Хотя в настоящее время отсутствует достаточное количество научных доказательств, подтверждающих, что мелатонин может защитить от серьезных последствий COVID-19, однако есть признаки того, что мелатонин может влиять на тяжесть заболевания, чрезмерный иммунный ответ и последующее серьезное повреждение легких, которое присутствует у большинства пациентов с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции”.