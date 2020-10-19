Португалия: автомобилисты против велосипедистов

Производство велосипедов. Еще в 2018 году среди стран Евросоюза здесь лидировала Италия, но уже через год пальму первенства у нее забрала Португалия.

В 2019 году в этой стране было произведено около 2,7 млн велосипедов - крупнейшее производство в Европе. 1,2 млн из них приходится на компанию RTE.

Витор Пейшоту работает в своей веломастерской в Лиссабоне Francisco Seco/AP

Самая большая в Европе фабрика по производству велосипедов находится в Вила-Нова-ди-Гая на севере Португалии. Но для внутреннего рынка здесь собирают лишь 5%, остальные 95% идут на экспорт: в основное во Францию, Испанию, Германию и Польшу.

Велосипед в Португалии по-прежнему ассоциируется с отдыхом, спортом, но не с привычным транспортом и нашей повседневной жизнью Бруно Сальгадо член правления RTE

Это вид транспорта нечасто можно увидеть на улицах португальских городов. По данным Национального института статистики, в 2017 году только 0,4% людей совершали поездки на велосипеде по Лиссабону и Порту. Доминирует здесь по-прежнему автотранспорт – на его долю пришлось почти 60 % поездок в столице и 68 % в Порту, по данным Евростата.

Велопробежка по берегам Тежу, Лиссабон Armando Franca/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Маркуш Шликман из Ассоциации велосипедистов говорит, что к равнодушию городских властей прибавилось неуважение к ним со стороны автомобилистов.

У нас нет адекватной инфраструктуры, нет велосипедных дорожек, а также мест для безопасной парковки велосипедов. Средняя скорость автомобиля все еще очень высока. Особого уважения со стороны автомобилистов тоже не ощущается. Они просто не привыкли видеть велосипедистов на дороге. С нами консультировались несколько мэрий. Мы обращались во множество городских советов, чтобы попытаться поднять эти вопросы, обсудить проекты велосипедных дорожек и тому подобное, в том числе проведение мероприятий в школах Маркуш Шликман Ассоциация велосипедистов

На велосипеде мимо закрытой на карантин школы, Порту Paulo Duarte/AP

Филипа Суарес, Euronews:

— Порту должен построить свою первую городскую велосипедную сеть, длиной в более чем 50 км, до конца года, в то время как Лиссабон должен завершить прокладку 200 км велосипедных дорожек к концу 2021 года.