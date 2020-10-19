Брюссель и Лондон ищут выход из тупика

"Весьма конструктивной" назвал вице-председатель Ервокомиссии Марош Шефкович встречу с британским координатором по "брекситу" Майклом Гоувом, состоявшуюся после того, как переговоры по торговой сделке между Великобританией и ЕС на прошлой неделе зашли в тупик. Камнем преткновения стало новое британское законодательство, позволяющее правительству отменять пункты соглашения о "брексите", относящиеся к торговле с Северной Ирландией.

"В центре нашего внимания были на этот раз права граждан - по-моему, мы довольно успешно продвигаемся вперёд, и я уверен, что к концу года мы сможем успокоить как граждан Великобритании, так и ЕС, представив им согласованные схемы урегулирования", - сказал Шефкович, отметив также, что много времени было уделено работе над протоколом по Северной Ирландии.

В тот же день главные переговорщики по "брекситу" с обеих сторон - Мишель Барнье от ЕС и Дэвид Фрост от Великобритании - побеседовали по телефону и теперь должны решить, можно ли добиться прогресса.

А Майкл Гоув после встречи с Шефковичем в Лондоне заявил в парламенте:

"Мы зашли так далеко не для того, чтобы колебаться сейчас, когда мы так близки к возвращению нашего суверенитета. Мы должны контролировать наши собственные границы, наши рыболовные угодья, мы должны устанавливать свои собственные законы. Мы должны быть свободны, чтобы процветать как независимая нация".

И в Брюсселе, и в Лондоне говорят, что дверь для переговоров остаётся открыта, но при этом призывают друг друга сменить политику. Если сделку заключить не удастся, то с 1 января 2021 года предприятия по обе стороны Ла-Манша столкнутся с тарифами и другими препятствиями для торговли.