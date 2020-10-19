Германия готовится к жизни без ТЭС и АЭС

Атомная электростанция «Брокдорф» к северу от Гамбурга работает уже 35 лет. 31 декабря следующего года её должны отключить и демонтировать. Это часть правительственного плана по отказу от ядерной энергетики, в рамках которого в Германии к концу 2022 г. собираются закрыть все АЭС.

Брокдорф — небольшая деревня около электростанции с населением ок. 1000 жителей. Многие из них работают на АЭС и опасаются за своё будущее. Обеспокоенность вызывает и состояние местного бюджета. Муниципальный совет начал выделять средства на работу ледового катка, который стал местной достопримечательностью. До сих пор его финансировали за счёт налогов на ядерную энергетику.

Мэрия призывает власти отнестись к проекту закрытия АЭС так же, как и к программе отказа от сжигания угля: она предусматривает финансовую помощь регионам. «Они выделили миллиарды на уничтожение угольной энергетики, правительство должно так же поддержать и закрытие АЭС», — говорит мэр Брокдорфа Эльке Гёттше.

Уголь сжигают для получения электроэнергии всего в часе езды от АЭС. Моорбургская электростанция может проработать до 2038: к этому году все угольные электростанции должны быть закрыты.

Некоторые критики правительства говорят, что невозможно одновременно отказываться от угля и ядерной энергетики. Но экологи, которые борются за закрытие таких электростанций обоих типов, считают, что в сложившейся ситуации иного выхода просто нет. «Ни у угольной, ни у ядерной энергетики нет будущего, — объясняет глава организации "Друзья Земли" Манфред Брааш. — Вот почему надо менять подходы к производству электричества в Германии и во всей Европе».

Экологи полагают, что восполнить нехватку ресурсов после закрытия ТЭС и АЭС смогут возобновляемые источники энергии. В 2019 году доля электричества, полученного таким образом, достигла 46 процентов и впервые превысила долю энергии от сжигания ископаемого топлива.

Будущему росту т.н. «экологичной» энергетики могут помешать правила, регулирующие отрасль: они, в частности, вводят ограничения на места, где допустимо устанавливать ветряные электрогенераторы.

Положить конец ядерной энергетике решила канцлер Ангела Меркель — после аварии на Фукусиме в 2011. Но об успехах этой политики можно будет судить не в 2022, когда все АЭС закроются, а в 2038, когда прекратит работу последняя угольная электростанция. Если возобновляемая энергия к тому моменту восполнит возникающий дефицит и только в таком случае эту политику можно будет назвать успешной.